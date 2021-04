Prozess um tödlichen Streit auf Spielplatz beginnt

Stacheldraht sichert das Landgericht Lübeck. Foto: Rainer Jensen/dpa/Archivbild

Lübeck (dpa/lno) – Ein 21 Jahre alter Mann muss sich von heute an (9.00 Uhr) wegen Totschlags vor dem Lübecker Landgericht verantworten. Er soll im Oktober 2020 auf einem Spielplatz in Grönwohld im Kreis Stormarn einen 22 Jahre alten Bekannten erstochen haben. Die beide Männer hatten sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft auf dem Spielplatz verabredet. Dort habe der Angeklagte dann sein Opfer mit einem Schlagring mit ausklappbarer Klinge von hinten angegriffen und ihm mehrfach in Rücken, Nacken und Kopf gestochen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der 22-Jährige verblutete noch am Tatort.

Als Hintergrund vermutet die Staatsanwaltschaft geschäftliche Auseinandersetzungen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden Männer sowohl über gemeinsame Drogengeschäfte als auch über geplante Unternehmungen im Baugewerbe in Verbindung standen. Nähere Angaben machte sie zunächst nicht.

Für den Prozess hat das Gericht bislang sieben Verhandlungstage geplant und 21 Zeugen sowie zwei Sachverständige geladen.

