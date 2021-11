Prozess um tödliche Schüsse: Gericht will Urteil verkünden

Handschellen sind an einem Gürtel eines Justizvollzugsbeamten befestigt. Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild

Lübeck (dpa/lno) – Nach zwölf Verhandlungstagen soll am Donnerstag das Urteil im Prozess um die tödlichen Schüsse in einer Lübecker Villa verkündet werden. Dem geständigen Angeklagten wird vorgeworfen, am 30 Dezember 2020 in seiner Villa in Lübeck einen mutmaßlichen Einbrecher erschossen zu haben. Der 58-Jährige, ein pensionierter Berufssoldat und aktiver Sportschütze, hatte im Prozess zugegeben, drei Schüsse in Richtung des flüchtenden 38 Jahre alten Opfers und dessen Begleiter abgefeuert zu haben. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage hatten in ihren Plädoyers gefordert, den Angeklagten wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von neun Jahren und drei Monaten zu verurteilen. Die Verteidigung hatte dagegen eine Bewährungsstrafe wegen fahrlässiger Tötung beantragt.

© dpa-infocom, dpa:211110-99-945788/2