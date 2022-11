Prozess um Tod von 16-Jähriger nach Ecstasy-Konsum: Urteil

Hamburg (dpa/lno) –

Im Prozess um den Drogentod einer 16-Jährigen in Hamburg wird am heutigen Morgen (9.30 Uhr) das Urteil gegen einen der beiden Angeklagten erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 22-Jährigen vor, im September 2020 der Jugendlichen auf einer Party im Stadtteil Winterhude zwei Ecstasy-Tabletten gegeben zu haben. Das 16-jährige Mädchen starb kurz danach an einer von den Drogen ausgelösten Hyperthermie (Überwärmung).

Der 22-Jährige soll die Tabletten bei einem 21-jährigen Mitangeklagten gekauft haben, gegen den das Verfahren inzwischen abgetrennt wurde. Der 22-Jährige muss sich wegen Abgabe von Betäubungsmitteln vor einer Jugendkammer am Amtsgericht Harburg verantworten. In einer Erklärung hatte er das zum Prozessauftakt auch eingeräumt.

Ob er für den Tod des Mädchens verantwortlich ist, sei nicht Gegenstand der Anklage, sagte ein Gerichtssprecher. Gerichtsmediziner hätten jedoch festgestellt, dass das Mädchen auch gestorben wäre, wenn jemand sofort Hilfe geholt hätte. Ecstasy wirke bei jedem Menschen unterschiedlich, und das Mädchen habe besonders stark auf die Drogen reagiert.