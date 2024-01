Prozess um sexuelle Nötigung: Frau mit Glasscherbe bedroht

Hamburg (dpa/lno) –

Vor einer Großen Strafkammer am Landgericht Hamburg beginnt am heutigen Montag ein Prozess um einen schweren sexuellen Übergriff. Dem Angeklagten wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft neben schwerer sexueller Nötigung auch gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der 30-Jährige soll in der Nacht zum 3. August vergangenen Jahres eine Frau mit einer Glasscherbe bedroht und verletzt haben, nachdem sie den Geschlechtsverkehr mit ihm abgelehnt hatte.

Er habe die 33-Jährige in deren Wohnung in Hamburg-Borgfelde auf das Bett geschubst, am Hals gewürgt und gedroht, sie umzubringen. Dann soll er sie geschlagen und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Die Frau erlitt den Angaben zufolge Nasenbluten, Hämatome, Kratzspuren und eine blutende Verletzung am Ohr. Der Angeklagte und die Frau kannten sich, wie es von der Staatsanwaltschaft hieß.