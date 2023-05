Prozess um mutmaßlichen Serienvergewaltiger: Urteil erwartet

Hamburg (dpa) –

Im Prozess um einen mutmaßlichen Serienvergewaltiger wird am Dienstag (15.00 Uhr) vor dem Landgericht Hamburg das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 25-jährigen Angeklagten Freiheitsberaubung, Vergewaltigung und Körperverletzung vor. Der Angeklagte soll vier junge Frauen im Alter zwischen 16 und 21 Jahren an einer Bushaltestelle, im Bus oder der U-Bahn angesprochen und sich als Model- oder Musikagent ausgegeben haben. Auf diese Weise soll er seine Opfer in eine Wohnung oder in Parks gelockt und sie dort zu sexuellen Handlungen gezwungen haben.

Zivilfahnder hatten den 25-Jährigen drei Tage nach einem Zeugenaufruf am 4. September vergangenen Jahres festgenommen. Eine 17-Jährige, die im August Opfer eines Sexualdeliktes geworden war, hatte den Verdächtigen an einem Busbahnhof wiedererkannt und die Polizei alarmiert. Der Mann kam in Untersuchungshaft.