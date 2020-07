Prozess um Mord an 22-jähriger Nachbarin: Urteil erwartet

Eine modellhafte Nachbildung der Justitia. Foto: Volker Hartmann/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Im Prozess um die Ermordung einer 22-Jährigen in Hamburg-Eimsbüttel will das Landgericht am heutigen Donnerstag (10.30 Uhr) sein Urteil verkünden. Angeklagt ist ein 35-Jähriger. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Polen versuchte Vergewaltigung und Mord vor. Er soll seine Nachbarin in der Nacht zum 23. April 2019 in einem Mehrfamilienhaus angegriffen haben. Als sich die 22-Jährige wehrte und um Hilfe schrie, habe er der Frau mehrfach mit seinem beschuhten Fuß und ganzem Gewicht auf den Hals getreten, bis sie erstickte. Dem Angeklagten wird eine weitere Tat vorgeworfen. Bereits am 6. August 2018 soll er seine damalige Verlobte nach einem Streit krankenhausreif geschlagen haben.

Die Staatsanwaltschaft hat nach Angaben eines Gerichtssprechers eine lebenslange Freiheitsstrafe beantragt. Außerdem soll das Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellen. Damit wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen. Die Verteidigung sprach sich dafür aus, den Angeklagten wegen Körperverletzung mit Todesfolge und einfacher Körperverletzung zu sechs Jahren und neun Monaten Haft zu verurteilen. Zum Auftakt des Prozesses am 11. Oktober vergangenen Jahres hatte der Angeklagte die Tötung eingeräumt und bereut. Er habe unter Drogen gestanden. Den Vorwurf der versuchten Vergewaltigung hatte er bestritten.

Polizeimitteilung vom 23.4.2019