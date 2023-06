Prozess um illegale Schönheitsbehandlungen: Urteil erwartet

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) –

Im Prozess gegen eine 35-Jährige um illegale Schönheitsbehandlungen will das Amtsgericht Hamburg am Dienstag (9.00 Uhr) sein Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten gefährliche Körperverletzung und Verstöße gegen das Heilpraktikergesetz vor. Sie soll im Jahr 2020 in mindestens elf Fällen Hautunterspritzungen mit Hyaluron ohne ärztliche Approbation oder sonstige Erlaubnis durchgeführt haben.

Mehrere Kundinnen der Angeklagten hatten zum Prozessauftakt vor zwei Wochen von Schmerzen und Brennen an den unterspritzten Stellen im Gesicht berichtet. Nur drei Tage nach einer Wohnungsdurchsuchung im Oktober 2020 soll die 35-Jährige einer weiteren Kundin die Lippen mit Hyaluron behandelt haben.