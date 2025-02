Prozess um Angriff mit Armbrust und Hammer beginnt

Bremen (dpa/lni) –

Nach einem Angriff mit einer Armbrust und einem Hammer auf einem Friedhof beginnt heute (9.30 Uhr) vor dem Landgericht Bremen der Prozess. Angeklagt wegen versuchten Mordes sind eine Frau und ein Mann. Die 43 Jahre alte angeklagte Frau soll mit dem Opfer der Attacke einen Rechtsstreit um ein gemeinsames Kind haben, wie das Landgericht mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft wirft der 43-Jährigen und dem 50 Jahre alten Angeklagten vor, an einem Abend im August vergangenen Jahres auf einem Bremer Friedhof einen Mann verletzt zu haben. Die Frau soll von hinten einen Pfeil in den Rücken des Mannes geschossen haben. Der 50-Jährige soll danach versucht haben, mit dem Hammer auf den am Boden liegenden Verletzten einzuschlagen. Als Passanten auf die Tat aufmerksam wurden, flohen die beiden.