Prozess-Neustart: Mutmaßliche Drogendealer vor Gericht

Das Landgericht von Bremen. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Vor dem Landgericht Bremen beginnt heute (14.30 Uhr) im zweiten Anlauf ein Prozess gegen fünf Männer wegen Rauschgifthandels im großen Stil. Die Verhandlung war kurz nach dem Auftakt am 2. März ausgesetzt worden, weil einer der Schöffen für befangen erklärt wurde. Er hatte den Richter nach Verlesung der Anklageschrift darüber informiert, dass er einige der Angeklagten aus seiner Tätigkeit im Fitnessstudio kenne. Der Prozess muss deshalb erneut eröffnet werden (AZ 3 Kls 321 Js 60809/2019). Die Verhandlung findet coronabedingt in einer Messehalle statt.

Einem 42-jährigen Mann wirft die Staatsanwaltschaft vor, 50- bis 150-Kilogramm-Lieferungen nach Deutschland gebracht und so einen Betrag von etwa 3,5 Millionen Euro erlangt zu haben. Er soll das Rauschgift dann teilweise an eine Bande geliefert haben, deren vier Mitglieder ebenfalls auf der Anklagebank sitzen. Sie sollen zwischen Dezember 2019 und September 2020 in mindestens 25 Fällen kiloweise Marihuana und Kokain an Dritte verkauft. Den so erzielten Erlös bezifferte die Staatsanwaltschaft auf 2,5 bis drei Millionen Euro. Die Absprachen liefen über verschlüsselte Handys, an deren Daten französische Ermittler gelangten.

