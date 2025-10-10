Prozess nach tödlichem Messerangriff im Stadtpark beginnt

Im Hamburger Strafjustizgebäude beginnt am Mittwoch nach einem tödlichen Messerangriff im Hamburger Stadtpark der Prozess gegen zwei junge Männer. (Symbolbild) Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem tödlichen Messerangriff mit rund 100 Stichen im Hamburger Stadtpark beginnt am kommenden Mittwoch der Prozess gegen zwei junge Männer. Laut Staatsanwaltschaft müssen sich die beiden Angeklagten im Alter von 18 und 19 Jahren wegen gemeinschaftlichen heimtückischen Mordes vor der großen Jugendkammer verantworten.

Sie sollen im April einen Bekannten in den Park gelockt und mit Alkohol abgefüllt haben. Im Anschluss sollen sie auf den durch den Alkohol beeinträchtigten Mann eingestochen haben. Der 18-Jährige habe dabei rund 100 Stichverletzungen im Kopf, Hals und im Bereich des Unterkörpers erlitten. Passanten fanden die Leiche des jungen Mannes kurze Zeit später nahe dem Planschbecken im Stadtpark.

Einem der beiden Angeklagten wird zudem vorgeworfen, aus Mordlust gehandelt zu haben. Im Vorfeld der Tat soll er sich mit der Tötung eines Menschen beschäftigt haben. Im Freundeskreis soll der Mann verschiedene Mordvarianten erörtert haben.