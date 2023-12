Prozess nach Einbruch mit Auto in Juweliergeschäft

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Ein Mann soll mit einem gestohlenen Auto in ein Juweliergeschäft eingebrochen sein und dort Schmuck im Wert von 918.000 Euro geklaut haben – nun beginnt der Prozess gegen ihn. Der 43-Jährige steht ab Montag (9.00 Uhr) wegen besonders schweren Diebstahls vor dem Landgericht Oldenburg.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, im Juni in Oldenburg mit unbekannten Mittätern ein Auto gestohlen zu haben. Sie sollen gemeinsam mit dem Wagen in den Vorraum des Juweliergeschäfts gefahren sein. Im Anschluss sollen sie Schmuck und Uhren in ein zweites Auto geladen und den Laden fluchtartig verlassen haben. Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft.