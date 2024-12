Prozess nach Aktionen auf Sylt – Urteil erwartet

Itzehoe/Flensburg (dpa/lno) –

In dem Prozess gegen sechs Aktivistinnen und Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation wird am Freitag (09.30 Uhr) vor dem Amtsgericht Niebüll das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft hatte unter anderem für zwei angeklagte 22 und 24 Jahre alte Frauen eine Freiheitsstrafe von fünf Monaten gefordert. Aufgrund eines weiteren Strafbefehls solle dies zu einer Gesamtstrafe von acht Monaten gegen die 24-Jährige führen.

Hintergrund sind zwei Protestaktionen auf dem Flughafen Sylt sowie auf einem Golfclub der Insel, für die drei Frauen und drei Männer vor dem Amtsgericht Niebüll angeklagt sind. Zunächst hätten sich die Angeklagten Zugang zum Sicherheitsbereich des Flughafens Sylt verschafft und dort ein Privatflugzeug mit oranger Farbe besprüht und verschiedene Banner angebracht. Dabei entstand den Angaben nach ein Sachschaden in Höhe von mindestens einer Million Euro an dem Flugzeug und etwa 3.700 Euro am zerschnittenen Zaun.

Acht Tage später sollen die Angeklagten auf dem Golfplatz des Hotels Budersand in Hörnum mehrere Löcher gegraben sowie einen Baum und mehrere kleine Blumen gepflanzt haben. Dabei sei ein Schaden von gut 1.600 Euro entstanden.