Prozess: Mutter soll Sohn im Lockdown misshandelt haben

Hildesheim (dpa) – Schläge mit einer Thermoskanne, Essensentzug als Strafe: Weil sie ihren siebenjährigen Sohn im ersten Corona-Lockdown schwer misshandelt haben soll, steht eine Mutter von heute Morgen (9.30 Uhr) an vor dem Landgericht Hildesheim. Der 60-Jährigen wird Misshandlung von Schutzbefohlenen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Hintergrund sollen Überforderung und Ärger gewesen sein. Polizisten entdeckten das abgemagerte Kind im Juni 2020 versteckt in der Wohnung der Frau in Sarstedt. Im Zuge der Ermittlungen kam laut einem Gerichtssprecher heraus, dass die Angeklagte ihren heute erwachsenen älteren Sohn zwischen 2004 und 2007 ebenfalls misshandelt haben soll. Auch diese Fälle sind angeklagt. (Az.: 14 KLs 17 Js 22765/20)

