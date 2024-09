Prozess: Mann soll Partnerin mit Kopfschuss getötet haben

Bremen (dpa/lni) –

Weil er seine Lebensgefährtin getötet haben soll, steht ein 66 Jahre alter Mann ab Montag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Bremen. Die Staatsanwaltschaft wird dem Angeklagten vor, im Januar in der gemeinsamen Wohnung in Bremerhaven die Frau mit einem Nahschuss in den Kopf getötet zu haben. Sie starb kurze Zeit später. Zum Alter des Opfers und zum möglichen Motiv für die Tat konnte das Landgericht noch keine Angaben machen. Für den Prozess sind zunächst 13 Verhandlungstermine angesetzt.