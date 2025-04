Prozess gegen Waffensammler aus Nordfriesland hat begonnen

Flensburg/Husum (dpa/lno)- Gegen einen 68 Jahre alter Waffensammler aus Nordfriesland hat vor dem Amtsgericht Husum der Prozess wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz begonnen. Dem Mann wird vorgeworfen, 2017 in seinem Wohnhaus diverse Waffen und Munition ohne die nach dem Waffengesetz erforderliche Erlaubnis besessen zu haben.

Bei ihm wurden ein teilweise demilitarisiertes Maschinengewehr der Wehrmacht, eine veränderte Maschinenpistole, diverse Munition, Läufe verschiedener Kaliber und Hersteller, sowie weitere Waffenteile sichergestellt. Es sind zunächst drei weitere Verhandlungstage angesetzt.

Mehrere Prozessanläufe

Es ist bereits der dritte Anlauf des Prozesses. Der Verhandlungsauftakt hätte nach Gerichtsangaben zunächst im September 2022 stattfinden sollen, musste jedoch aus Krankheitsgründen verschoben werden. Nach Verhandlungsauftakt am 6. April 2023 wurde das Verfahren wegen eines Ablehnungsgesuchs gegen die zuständige Richterin ausgesetzt.

Die Verhandlung des Amtsgerichts Husum findet in den Räumen des Landgerichts Flensburg statt, weil die Asservate sachgerecht aufbewahrt werden müssen. Hierfür fehlt es am Amtsgericht Husum an Kapazitäten.