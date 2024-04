Prozess gegen Vater wegen Mordes an Sohn wird fortgesetzt

Bremen (dpa/lni) –

Im Prozess gegen einen Vater, der seinen siebenjährigen Sohn ermordet haben soll, wird am Dienstag (9.00 Uhr) die Zeugenaussage der Mutter des Kindes erwartet. Zum Prozessauftakt am Landgericht Bremen hatte der angeklagte Vater die Tat gestanden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 47-Jährigen vor, in der Nacht zum 17. September 2023 in seiner Wohnung in Bremen seinen schlafenden Sohn mit einem Küchenmesser heimtückisch ermordet zu haben. Der Junge verblutete am Tatort. Er hatte bei seinem Vater das Wochenende verbracht, die Eltern hatten sich ein Jahr zuvor getrennt.

Zum Tatzeitpunkt soll der Mann an einer schizoaffektiven Störung gelitten haben. Deshalb soll er in seiner Schuldfähigkeit erheblich eingeschränkt gewesen sein. Der Mann ist in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Nach der Tat hatte sich der Angeklagte selbst schwer verletzt.