Prozess gegen Ex-Politiker wegen Kindesmissbrauchs beginnt

Am Landgericht Braunschweig beginnt am Dienstag ein Prozess gegen einen Ex-Bundestagsabgeordneten und eine Lehrerin, denen unter anderem Kindesmissbrauch vorgeworfen wird. (Archivbild) Michael Matthey/dpa

Braunschweig (dpa) –

Ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter und eine Lehrerin aus Niedersachsen stehen ab heute (9.30 Uhr) wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Landgericht Braunschweig. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat den 69-jährigen früheren Politiker und die 51-jährige Frau aus Goslar angeklagt.

Dem ehemaligen FDP-Politiker Hartmut Ebbing und der Lehrerin wird vorgeworfen, 2021 unter anderem sexuelle Handlungen an dem damals siebenjährigen Sohn der Frau vorgenommen zu haben. Der 51-Jährigen wird zudem vorgeworfen, Bilder ihrer Tat gemacht und an den Angeschuldigten geschickt zu haben, weil sie davon ausging, dass er sich darüber freuen würde.

Laut «Spiegel» hat der Verteidiger dem Blatt mitgeteilt, dass sein Mandant die Vorwürfe bestreite. Eine dpa-Anfrage vom Freitag blieb zunächst unbeantwortet. Für beide Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung. Für den Strafprozess sind vier Verhandlungstermine angesetzt. Ein Urteil könnte nach der Planung am 20. März fallen.