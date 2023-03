Prozess gegen angeblichen Heilpraktiker wegen Mordes beginnt

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Flensburg (dpa/lno) –

Ein angeblicher Heilpraktiker muss sich von heute an (9.15 Uhr) vor dem Landgericht Flensburg unter anderem wegen Mordes an seiner Ehefrau und Vergewaltigung von Patientinnen verantworten. Der 54-Jährige soll seiner schwer kranken Frau Mitte August 2022 in einem kleinen Ort im Kreis Schleswig-Flensburg eine Überdosis eines Medikamentencocktails verabreicht und dann mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Um den Mord als gemeinschaftlich geplanten Suizid darzustellen, soll der Angeklagte eine geringe Menge der Medikamente geschluckt und sich selbst mit dem Messer leicht verletzt haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem deutschen Staatsangehörigen zudem vor, ohne entsprechende Qualifikation als Heilpraktiker gearbeitet und wiederholt Patientinnen vergewaltigt zu haben. Eine Frau erstattete Strafanzeige, als er ihr gedroht haben soll, heimliche Nacktaufnahmen zu veröffentlichen, weil sie die Behandlung abbrechen wollte. Daraufhin soll der Mann gefürchtet haben, seine Frau könnte sich von ihm abwenden. Daher soll er beschlossen haben, sie zu töten, um seinen Lebensstandard zu halten und sich das Erbe zu sichern.

Insgesamt sind neben dem angeklagten Mord 18 Tatvorwürfe – davon acht Vergewaltigungen, drei sexuelle Übergriffe und sieben gefährliche Körperverletzungen – Gegenstand der Verhandlung.