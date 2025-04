Prozess beendet: Sammler muss Waffen abgeben

Flensburg/Husum (dpa/lno) –

Der Prozess gegen einen 68 Jahre alten Waffensammler aus Nordfriesland ist vor dem Amtsgericht Husum mit Auflagen beendet worden. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann Verstöße gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Er soll 2017 in seinem Wohnhaus diverse Waffen und Munition ohne die erforderliche Erlaubnis besessen haben.

Das entscheidende Stück war nach Angaben des Gerichts ein teilweise demilitarisiertes Maschinengewehr der Wehrmacht. Ein Gutachter habe festgestellt, dass es nicht mehr als Maschinengewehr funktionsfähig sei und daher nicht unter das Kriegswaffenkontrollgesetz falle.

Der Prozess wurde mit der Auflage eingestellt, dass der Mann die Waffen abgibt, wie ein Sprecher des Gerichts sagte. Die Verhandlung des Amtsgerichts Husum hatte in den Räumen des Landgerichts Flensburg stattgefunden, weil die Asservate sachgerecht aufbewahrt werden müssen. Hierfür fehlt es am Amtsgericht Husum an Kapazitäten.