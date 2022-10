Prozess: 24-Jähriger soll zwei Mädchen vergewaltigt haben

Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch. Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) –

Vor dem Kieler Amtsgericht muss sich seit Donnerstag ein 24 Jahre alter Mann wegen zweifachen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs verantworten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft verging sich der Angeklagte Mitte Januar 2020 in seiner Wohnung in Kiel an zwei Mädchen, die eine damals 12, die andere 14 Jahre alt.

Der Anklage zufolge sollen die Mädchen den 24-Jährigen besucht haben, um Marihuana zu konsumieren. In der Wohnung soll der Angeklagte dann gewaltsam gegen den erkennbaren Willen der Betroffenen den Geschlechtsverkehr erzwungen haben.

Dem 24-Jährigen drohen bei einer Verurteilung mindestens zwei Jahre Haft. Der Fall flog auf, weil die Mädchen sich Erwachsenen offenbart hatten. Beide leiden nach Angaben der Nebenklage noch immer unter den Taten.

Im Ermittlungsverfahren hatte sich der 24-Jährige der Staatsanwaltschaft zufolge weder zu seiner Person noch zu den vorgeworfenen Taten geäußert. In der Verhandlung habe er aber eine Aussage zu den Tatvorwürfen gemacht, sagte ein Gerichtssprecher, ohne Details zum Inhalt zu nennen. Plädoyers und das Urteil des Jugendschöffengerichts werden am kommenden Montag erwartet.