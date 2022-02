Proteste vor russischem Konsulat

Hamburg (dpa/lno) – Angesichts der russischen Invasion in die Ukraine haben Menschen vor dem Generalkonsulat der Russischen Föderation in Hamburg für Frieden demonstriert. Am Vormittag fanden sich mehrere Dutzend Demonstranten mit Plakaten und ukrainischen Flaggen vor der russischen Vertretung auf der Uhlenhorst ein, wie ein dpa-Reporter berichtete. Auf ihren Schildern stand «Russians, wake up! Stop your war!» oder «Peace no war, Mr. Putin!». Erwartet wurden nach Angaben der Polizei rund 100 Demonstrationsteilnehmer. Am späten Nachmittag ist eine weitere Kundgebungen vor dem Konsulat geplant.

Vor dem ukrainischen Generalkonsulat drückten Menschen ihre Anteilnahme aus. Auf der Treppe und am Geländer zum Eingang wurden Blumen niedergelegt. Eine Frau entzündete zwei Kerzen. Danach wollte sie eigenen Angaben zufolge zum russischen Konsulat weiterziehen, um dort gegen den Angriff auf die Ukraine zu protestieren.

© dpa-infocom, dpa:220224-99-267153/2