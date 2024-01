Proteste: Landwirte brechen zu Sternfahrt nach Kiel auf

Kiel (dpa/lno) –

Landwirte sind mit mehreren Trecker-Kolonnen am Freitagmorgen zu einer Sternfahrt in Richtung Kiel aufgebrochen. Es gebe 16 angemeldete Konvois in den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde, die sich gegen 11.00 Uhr in der Landeshauptstadt treffen wollen, sagte eine Polizeisprecherin.

Anschließend sollen die Demonstranten gemeinsam durch Kiel fahren und sich schließlich am Exerzierplatz zu einer Kundgebung sammeln. Der Bauernverband erwartet dabei deutlich über 1000 Fahrzeuge.

Die Proteste der Landwirte richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Schrittweise abgeschafft werden soll danach die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht dem Bundesbauernverband nicht aus.