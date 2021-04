Proteste in Hannover gegen Ausgangsbeschränkungen

Nur wenige Passanten sind während der nächtlichen Ausgangssperre am Hannoveraner Hauptbahnhof unterwegs. Foto: Ole Spata/dpa

Hannover (dpa/lni) – Rund 100 Demonstranten haben in Hannover gegen die Ausgangsbeschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie protestiert. Die Demonstration sei ordnungsgemäß angemeldet worden und die Teilnehmer seien am Samstagabend ab 21.30 Uhr friedlich mit Plakaten durch die Stadt gezogen, teilte ein Polizeisprecher mit.

Die Ausgangsbeschränkungen zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr gelten dann, wenn in einer Stadt oder einem Landkreis die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz (Ansteckungen binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner) an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt. Dies ist derzeit in Bremen und Bremerhaven sowie in der Region Hannover und einem guten Dutzend weiterer niedersächsischer Landkreise der Fall.

