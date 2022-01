Proteste gegen Corona-Politik und Gegen-Demos

Einsatzkräfte der Polizei begleiten eine Demonstration von Gegnern der Corona-Politik. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Hannover (dpa/lni) – In vielen Städten Niedersachsens sind am Montagabend erneut Kritiker der geltenden Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Die Polizei meldete gleichzeitig Gegendemonstrationen. Im Bereich der Stadt Oldenburg sowie im Landkreis Ammerland kam es zu mehreren Versammlungen mit insgesamt rund 600 Menschen, die die aktuelle Corona-Politik kritisierten. Die Veranstaltungen verliefen friedlich und weitgehend störungsfrei. In Oldenburg und Rastede gab es zudem je eine ordnungsgemäß angezeigte Gegenveranstaltung mit insgesamt etwa 700 Menschen. Auch in Braunschweig, im Kreis Verden, dem Landkreis Oldenburg, in Helmstedt und anderen Städten versammelten sich bei mehreren Aktion Menschen.

© dpa-infocom, dpa:220131-99-922149/2

Pressemitteilung