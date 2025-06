Protestaktion: Greenpeace wirft Edeka Tierleid vor

Hannover (dpa/lni) –

Knapp 20 Greenpeace-Aktivisten haben an einem Edeka-Supermarkt in Hannover gegen Tierleid protestiert. Auf große Fensterscheiben klebten sie Plakate mit dem Slogan «Edeka lässt Tiere leiden». Aus dem Edeka-Werbespruch «Wir lieben Lebensmittel» machten sie vom Dach aus mit einem Banner in luftiger Höhe «Wir lieben Tierleid».

Edeka Minden-Hannover teilte mit, man könne die Vorwürfe von Greenpeace nicht nachvollziehen und weise diese deutlich zurück. Die Förderung des Tierwohls sei Edeka ein wichtiges Anliegen. «Daher distanzieren wir uns grundsätzlich von jeder Tierquälerei und legen Wert darauf, dass eventuelle Missstände bei landwirtschaftlichen Zulieferbetrieben schnell aufgeklärt werden», sagte eine Unternehmenssprecherin. Zudem baue Edeka das vegane Sortimentsangebot in allen Warengruppen aus.

Polizei: Greenpeace-Aktivisten verhalten sich kooperativ

Die Polizei deklarierte die Greenpeace-Aktion am Vormittag als Versammlung. «Das Verhalten der Gruppe wird als kooperativ eingeschätzt», teilte ein Polizeisprecher mit. Die Beamten versuchten, die Aktivisten dazu zu bewegen, das Dach sicher zu verlassen. «Parallel dazu prüfen wir, ob spezialisierte Höhenrettungskräfte zum Einsatz kommen müssen.» Ob Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten vorliegen, werde im Nachgang geprüft.

In einem Greenpeace-Flyer zu der Protestaktion heißt es: «Die Menschen in Deutschland essen immer noch zu viel Fleisch und andere tierische Produkte. Darunter leiden die Tiere, das Klima und die Menschen.» Edeka habe sich zwar ambitionierte Ziele für Tierwohl und Klimaschutz gesetzt. Um diese zu erreichen, müsse der Konzern sein Sortiment aber konsequent neu ausrichten. So habe Greenpeace auch in Betrieben, die für Edeka produzieren, «grausame Zustände in der Schweinehaltung» aufgedeckt.