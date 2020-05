Protest trotz Corona: Fridays for Future für Verkehrswende

Fridays für Future Aktivisten demonstrieren mit ihren Fahrrädern. Foto: Markus Scholz/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Bei einer Protestaktion auf dem Hamburger Rathausmarkt haben Aktivisten der Klimabewegung Fridays for Future für eine Verkehrswende und den Ausbau der Fahrradwege in der Hansestadt demonstriert. «Die Grünen und die SPD in Hamburg konnten sich in den Koalitionsverhandlungen noch nicht einigen – mit unserem Protest wollen wir Druck machen», erklärte Annika Rittmann, eine Sprecherin von Fridays for Future in Hamburg, bei der Aktion am Freitag. SPD und Grüne wollen am Sonntag weiter verhandeln.

Am Freitag war Fridays for Future erstmals wieder eine größere Klima-Kundgebung mit 50 Personen genehmigt worden. In den vergangenen Wochen hatten die Aktivisten ihre Freitagsdemos wegen der Corona-Pandemie ins Netz verlegt. «Wir demonstrieren zu einer Zeit, die entscheidender nicht sein könnte für uns», sagte Klima-Aktivistin Luisa Neubauer. Dass das Klima-Thema in der Corona-Krise warten könnte, sei ein großes Missverständnis.

Die Klimakrise verschärfe sich weiter, gleichzeitig dürfe nicht demonstriert werden. «Noch nie war die Ungleichheit zwischen denen, die Entscheidungen fällen, und denen, über die entschieden wird, in Friedenszeiten in Deutschland größer», sagte sie. Der Protest sei deshalb nicht nur klimarelevant, sondern auch demokratisch. Neubauer rief dazu auf, auch in der Krise mit allen möglichen Mitteln und mit der gebotenen Vorsicht, die Regierenden an ihre Verantwortung zu erinnern.

Bei dem Protest trugen die Schüler und Studenten einen Mund-Nasen-Schutz und achteten darauf, die Abstandsregel von 1,50 Meter einzuhalten. Nach Angaben der Veranstalter war für die Kundgebung keine Werbung gemacht worden, um zu verhindern, dass die Personenzahl von 50 überschritten würde. Die Aktivisten hatten ihre Fahrräder vor dem Rathaus aufgereiht. Auf Schilder war der Slogan «Verkehrswende statt Weltende» zu lesen.