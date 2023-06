Protest gegen Menschenrechtsverletzungen in China

Ein Aktivist (M) sitzt während einer Protestaktion vor einer Filiale der Bank of China am Rathausmarkt. Gregor Fischer/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Aus Anlass der chinesisch-deutschen Regierungskonsultationen haben tibetische Schauspieler am Dienstag in Hamburg gegen Menschenrechtsverletzungen protestiert. Vor der Bank of China stellten die Schauspieler eine Verhörszene nach. Dabei saß ein Aktivist auf einem sogenannten Tigerstuhl und wurde mit einer Waffenattrappe bedroht. Ein anderer Aktivist hielt ein Plakat mit der Aufschrift «Herr Scholz, keine Geschäfte ohne Menschenrechte» hoch.

Die Schauspieler aus dem indischen Exil sind momentan auf Europa-Tournee mit ihrem Theaterstück «Pah-Lak», welches Unterdrückung und Widerstand in Tibet zeigt. Das Stück wird am Dienstag im Ernst Deutsch Theater zu sehen sein.