Protest gegen Mauterhöhung

Lübeck (dpa/lno) –

Aus Protest gegen die Erhöhung der Maut für den Lübecker Herrentunnel wollen Bürger am Dienstag den Tunnel blockieren. Es sei geplant, die Durchfahrt in Richtung Lübeck sowie die Tunnelzufahrt im Stadtteil Siems am Nachmittag für etwa 20 Minuten zu sperren, teilten die Organisatoren am Montag mit. Nach Angaben der Hansestadt Lübeck ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Mit der Aktion will der Verein Kücknitz e.V. erreichen, dass der 2005 eröffnete Tunnel unter der Trave wieder in eine kostenlos nutzbare Verbindung umgewandelt wird. Der in einer öffentlich-privaten Partnerschaft errichtete Tunnel im Zuge der Bundesstraße 75 war im August 2005 eröffnet worden. Weil die Zahl der Nutzer hinter den Erwartungen der Tunnelbetreiber zurückgeblieben ist, wurde die Maut für Pkw seither zum siebenten Mal erhöht – auf 2,10 Euro ab 1. März.

«Das Maß ist voll, die soziale Ausgrenzung und Benachteiligung der Anwohner nördlich der Trave und der zur Durchfahrt gezwungenen Nutzer muss aufhören», teilte der Verein mit.