Protest gegen Maut- und CO2-Steuer-Erhöhungen in Kiel

Kiel (dpa/lno) –

Rund 100 Menschen haben nach Polizeiangaben am Samstag in Kiel gegen Maut- und CO2-Steuererhöhungen demonstriert. An einem Korso vom Wilhelmplatz waren etwa 75 Fahrzeuge beteiligt, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte. Alles sei friedlich verlaufen.

Zu der Demonstration hatten die Kieler Gelbwesten eingeladen. Der Protest richtete sich den Angaben zufolge gegen eine Maut- und CO2-Steuer-Erhöhung. Zudem forderten die Privatanmelder der Aktion die Beibehaltung der Agrardiesel- und Kfz-Steuer-Befreiung für Landwirte. Im Vorfeld waren bis zu 500 Fahrzeuge erwartet worden.