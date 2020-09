Protest gegen Coca-Cola wegen Wassernutzung bei Lüneburg

Ein Wassertropfen fällt in eine blaue Wasserschüssel. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Lüneburg (dpa/lno) – Aus Protest gegen den Plan der Firma Coca-Cola, einen dritten Trinkwasserbrunnen in der Region zu bohren, wollen Bürger heute eine Petition an Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge übergeben. Coca-Cola unterhalte in der Hansestadt bereits zwei Brunnen für das Abfüllen von Mineralwasser und verkaufe das geförderte Wasser unter dem Namen «Vio».

Der Konzern habe den Betrieb eines dritten Brunnens beantragt, um die Fördermenge von 350 Millionen auf 700 Millionen Liter pro Jahr zu verdoppeln. Um das Reservoir zu schützen, wurde die Petition «Unser Trinkwasser gehört uns – nicht Coca-Cola» auf Change.org gestartet. Mehr als 90 000 Menschen unterstützen die Forderung. Gemeinsam mit der Schauspielerin Anja Franke (bekannt aus «Rote Rosen») übergibt die Initiatorin Karina Timmann die Unterschriften. Im Rahmen der Übergabe findet vor dem Rathaus eine Kundgebung statt.

«Sauberes und jederzeit verfügbares Trinkwasser ist besonders in Zeiten des Klimawandels und der vermehrten Hitze-Sommer ein schützenswertes Gut und muss für viele Generationen vorgehalten werden», betont Timmann. «Unser Grundwasservorkommen gehört der Allgemeinheit und darf nicht verkauft werden.»

