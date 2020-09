Protest der IG Metall gegen Stellenabbau bei MAN

Hannover (dpa/lni) – Die IG Metall will heute mit einem bundesweiten Aktionstag gegen den geplanten Stellenabbau bei dem Lastwagen- und Bushersteller MAN protestieren. Die Gewerkschaft rief Mitarbeiter der Volkswagen-Tochter auf, auch an Kundgebungen an den Servicestützpunkten in Laatzen und Langenhagen (12.30 Uhr) teilzunehmen. Das Unternehmen hatte am 11. September den Wegfall von bis zu 9500 Stellen weltweit angekündigt. Jürgen Kerner, Hauptkassierer der IG Metall und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei MAN Truck & Bus, sagte, man werde es nicht hinnehmen, «dass die Beschäftigten für Corona und für jahrelanges Missmanagement des Vorstands bestraft werden».