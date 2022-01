Prostituierte überfallen: Polizei sucht Rotlicht-Räuber

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Nach zwei Überfällen auf Prostituierte in Hamburg-Harburg fahndet die Polizei nach einem Rotlicht-Räuber. Zunächst habe ein rund 1,75 Meter großer schlanker Mann mit dunkler Kleidung und schwarzem Basecap in der Nacht zum Montag eine sogenannte Modellwohnung in der Wilhelmstraße besucht und von zwei dort arbeitenden Frauen mit vorgehaltener Schusswaffe Bargeld verlangt, teilte die Polizei mit. Als die Frauen sich weigerten, Geld herauszugeben, sei der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann unverrichteter Dinge gegangen.

Wenig später habe dann vermutlich derselbe Täter ein Bordell in der Buxtehuder Straße überfallen und ebenfalls mit vorgehaltener Waffe einen niedrigen dreistelligen Betrag erbeutet. In beiden Fällen wurde niemand verletzt.

Trotz noch in der Nacht eingeleiteter Fahndung konnte der Täter nicht gefasst werden. Die Polizei bat deshalb mögliche Zeugen um Mithilfe.

