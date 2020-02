Promis tischen bei Poletto auf: Kellnern für kranke Kinder

Hamburg (dpa/lno) – Rund 20 bekannte Persönlichkeiten haben in Hamburg für einen guten Zweck die Kellnerschürzen umgebunden und ein Vier-Gänge-Menü der Spitzenköchin Cornelia Poletto serviert. Zu den Helfern gehörten am Mittwochabend im Spiegelpalast «Palazzo» vor den Deichtorhallen unter anderem die Schlagerstars Klaus & Klaus, Kinderliedermacher Rolf Zuckowski, Schauspieler Hinnerk Baumgarten und Boxerin Ina Menzer. Die Aushilfskellner brachten gemeinsam mit dem regulären Palazzo-Team das Essen an die Tische der etwa 350 Gäste. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Der Erlös und die Spenden des Abends gehen an das Altonaer Kinderkrankenhaus, dessen Schirmherrin Poletto seit Jahren ist. Konkret soll das Geld für den «Lufthafen» verwendet werden. Das ist eine Einrichtung, die seit 2011 beatmeten Kindern auch Wohnheimplätze mit medizinischer Rundumbetreuung in einem familiären und wohnlichen Umfeld bietet. Aus dem Erlös und weiteren Spenden soll das Projekt «Lebendige Galerie» finanziert werden, das verschiedene kunsttherapeutische Angebote beinhaltet.

Das Kunstprojekt soll den Kindern einen spielerischen Einstieg in die Kunst ermöglichen, sagte Christiane Dienhold, Geschäftsführerin des Altonaer Kinderkrankenhauses, der Deutschen Presse-Agentur. «Denn Kunst fördert das psychische Wohlbefinden, die seelische Gesundheit und das Selbstwertgefühl.»