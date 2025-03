Prominente Unterstützung für Klima-Initiative

Hamburg (dpa/lno) –

Die Initiative «Hamburger Zukunftsentscheid» hat mit ihrer Forderung nach einer Klimaneutralität der Stadt im Jahr 2040 mit Hamburgs Ehrenbürger Michael Otto einen prominenten Unterstützer gefunden. «Ich finde, eine Klimaneutralität 2040 würde Hamburg gut zu Gesicht stehen und das sehe ich auch als machbar an», sagte der Unternehmer der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe ja große internationale Städte, die sogar schon 2035 klimaneutral sein wollten. «Da befände sich in Hamburg in einem guten Umfeld mit anderen Städten. Darauf sollten wir hinarbeiten.»

Die Initiative will in einem Volksentscheid am 12. Oktober abstimmen lassen, ob die Stadt fünf Jahre früher als vom rot-grünen Senat geplant klimaneutral werden soll. Um das Ziel zu erreichen, sollen jährliche Obergrenzen für den CO2-Ausstoß festgelegt werden, die dann durch ein regelmäßiges Monitoring überprüft werden.

Das Bündnis um die Umweltorganisation Fridays for Future wird unter anderem auch vom Umweltverband Nabu, der Gewerkschaft Verdi und dem Mieterverein Hamburg unterstützt. Die Initiative hatte im vergangenen Herbst mehr als 106.000 Unterschriften für ihren Gesetzentwurf gesammelt und damit ihr Volksbegehren erfolgreich durchgebracht. Im Umweltausschuss der Bürgerschaft zeichnete sich allerdings bisher keine Mehrheit für die Pläne ab.