Projekt: Wesermarsch bekommt regionales Versorgungszentrum

Birgit Honé (SPD), Regionalministerin. Foto: Holger Hollemann/dpa/Archivbild

Nordenham (dpa/lni) – Niedersachsen will ein neues Modell zur Versorgung von Menschen in ländliche Regionen erproben. Geplant sind sogenannte regionale Versorgungszentren, in denen vor allem die medizinische Versorgung der Gegend sichergestellt wird. Zusätzlich sollen in die Gebäude aber je nach Bedarf in der Gegend auch Physiotherapie- oder Hebammenpraxen, Tagespflegeeinrichtungen, Bürgerbüros oder Cafés einziehen.

Eines der ersten dieser Versorgungszentren soll in Nordholz im Kreis Cuxhaven entstehen, aber auch Nordenham in der Wesermarsch bekommt so ein Zentrum. Dort überreicht Regionalministerin Birgit Honé (SPD) am heutigen Donnerstag (11.00 Uhr) den Förderbescheid. Außerdem wird derzeit noch ein Standort für ein drittes Zentrum ausgesucht.

Ende kommenden Jahres könnten die Zentren nach einer Erprobungsphase in den regulären Betrieb übergehen. Bei Erfolg könnten nach Vorstellung des Ministeriums auch in anderen ländlichen Gebieten solche Versorgungszentren entstehen.

Regionale Landesentwicklung