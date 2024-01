Prognose: Hamburg 2030 mit über zwei Millionen Einwohnern

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einer Prognose des Statistikamtes Nord wird Hamburg im Jahr 2030 mehr als zwei Millionen Einwohner haben. Dann könnten in der Hansestadt 2.002.700 Menschen leben und Hamburg würde damit erstmals die zwei Millionenmarke überschreiten, teilte das Amt am Dienstag mit. Am 30. Juni vergangenen Jahres hatte Hamburg laut Melderegister 1.954.243 Einwohner. Bis 2040 werde die Bevölkerungszahl auf 2,024 Millionen ansteigen, hieß es in der Mitteilung weiter.

Das Bevölkerungswachstum beruht den Angaben zufolge auf erwarteten Wanderungsgewinnen. Das Amt schätzt, dass bis 2040 insgesamt rund 85.100 Menschen mehr nach Hamburg ziehen als die Hansestadt verlassen. Damit werde der für diesen Zeitraum erwartete negative natürliche Bevölkerungssaldo mehr als ausgeglichen. Der Prognose zufolge wird bis 2040 die Zahl der Sterbefälle die der Geburten um rund 1600 Personen übertreffen.