Profiverträge für Dogan und Rothenhagen bei Holstein Kiel

Kiel (dpa/lno) –

Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel hat zwei Nachwuchs-Torhüter mit Profiverträgen ausgestattet. Wie der Club mitteilte, gehören künftig auch Lio Rothenhagen und Tyler Dogan zu den Lizenzspielern der Störche.

Bei dem noch 17 Jahre alten Rothenhagen greift der Vertrag erst an dessen 18. Geburtstag am 31. August. «Lio hat in den vergangenen Jahren in unserem Nachwuchsbereich mit Nachdruck unter Beweis gestellt, dass er über große Qualitäten auf der Torhüterposition verfügt», sagte Carsten Wehlmann. Über den 18 Jahre alten Dogan ergänzte der Sportgeschäftsführer: «Wir sind uns sicher, dass er seine positive Entwicklung auch in Zukunft fortsetzen kann.»