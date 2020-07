Profigolferin Henseleit freut sich auf den Saison-Neustart

Die Golferin Esther Henseleit steht auf dem Rasen des Golfclub Falkenstein. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburger Profigolferin Esther Henseleit ist bereit für den Neustart der Saison: «Ich freue mich sehr, dass es nun endlich wieder losgeht und ich wieder meinem Job nachgehen kann. Zum Start stehen dann sofort einige große Turniere auf dem Plan», sagte die 21-Jährige vom Golfclub Falkenstein der Deutschen Presse-Agentur.

Die beiden ersten Turniere wird Henseleit in Großbritannien absolvieren. Vom 13. bis 16. August stehen die mit 1,5 Millionen Dollar dotierten Scottish Open in der Nähe von Edinburgh auf dem Programm. Im Anschluss folgen vom 20. bis 23. August die Women’s British Open südwestlich von Glasgow, bei denen 4,5 Millionen Dollar Preisgeld verteilt werden.

Im Anschluss geht es für Henseleit in die USA. Vor dem zweiten Major des Jahres, der ANA Inspiration in Kalifornien, will die 21-Jährige noch ein Turnier im Bundesstaat Arkansas spielen. Henseleit: «Die Zeit ohne Turniere war lang, daher kann ich es kaum abwarten.»

