Profiboxer Faust besiegt Altmeister Johnson

Hamburg (dpa/lno) –

Schwergewichtsboxer Victor Faust vom Hamburger EC-Boxstall hat den erfahrenen Kevin Johnson besiegt und damit seinen zehnten Erfolg als Profi gefeiert. Der Ukrainer setzte sich am Samstag im Gym des Boxstalls gegen den 42-jährigen Amerikaner einstimmig nach Punkten durch. Für Johnson war es die neunte Niederlage in den vergangenen zehn Kämpfen.

Faust sollte ursprünglich gegen den an Covid 19 erkrankten Bosnier Adnan Redzovic boxen und fand in Johnson einen Ersatzgegner. «Er hat sehr diszipliniert geboxt und den Kampf von der ersten bis zur letzten Runde bestimmt. Victor hat sich an die Strategie gehalten, nicht überpaced und hat nicht versucht, ihn mit aller Gewalt k.o. zu schlagen», sagte Promoter Erol Ceylan über den 30 Jahre alten Ukrainer.