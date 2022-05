Profi Wanne: «Ich finde, dass ich in Flensburg fertig bin»

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. Robert Michael/dpa/Symbolbild

Flensburg (dpa/lno) –

Der schwedische Handball-Nationalspieler Hampus Wanne sieht seine Mission beim Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt als beendet an. «Ich finde, dass ich in Flensburg fertig bin. Um mich weiterzuentwickeln, ist es an der Zeit, zu wechseln», sagte der Linksaußen im Podcast «Hölle Nord» des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages. Wanne verlässt die SG nach neun Jahren, wie er vor gut zwei Monaten bekanntgegeben hatte. Sein Ziel verrät er noch nicht. Spekuliert wird, das er sich dem FC Barcelona anschließt.

«Als ich nach Flensburg kam, wollte ich zeigen, dass ich hier der erste Linksaußen sein kann. Danach, dass ich das über viele Jahre schaffe. Und dann wollte ich einer der Besten werden», sagte der 28-Jährige. «Mit der Mannschaft wollte ich alle großen Titel gewinnen – auch das habe ich geschafft.» Mit den Flensburgern gewann er 2014 die Champions League, wurde 2018 und 2019 deutscher Meister und holte 2015 den DHB-Pokal. Mit der schwedischen Nationalmannschaft holte er zudem in diesem Jahr den EM-Titel.

Als Lebensweisheit werde er mit zu seinem neuen Verein nehmen: «Du bist nie besser als dein letztes Spiel. Es gibt noch viele Dinge, die ich verbessern kann», sagte Wanne.