Profi-Golferin Esther Henseleit belegt Platz 71 in den USA

Hamburg (dpa/lno) – Esther Henseleit hat die Arkansas Championship der Golfprofis in den USA auf dem geteilten 71. Platz beendet. Nach den drei Runden auf dem Platz im Pinnacle Country Club in Rogers hatte die 21-Jährige vom Golfclub Falkenstein 210 Schläge auf ihrem Konto. Der Sieg ging an die Amerikanerin Austin Ernst, die nur 193 Schläge benötigt hatte.

Henseleit beendete das Turnier, bei dem sie erstmals nach dem Corona-Neustart den Cut überstanden hatte, als zweitbeste Deutsche hinter der Gladbeckerin Caroline Masson, die mit 203 Schlägen 21. wurde. Isabell Gabsa (Tübingen/214) belegte Platz 80.

Ihren nächsten Start in den USA plant die Hamburgerin bei der ANA Inspiration. Das zweite Major-Turnier des Jahres findet vom 10. bis 13. September in Rancho Mirage im US-Bundesstaat Kalifornien statt.

