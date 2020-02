Problemhunde im Tierheim: Internetkäufe sind ein Problem

Zwei als «Problemhund» eingestufte Mischlinge stehen in einem Gehege. Foto: Carsten Rehder/dpa

Flensburg/Kiel/Lübeck (dpa/lno) – In Tierheimen auch in Schleswig-Holstein nimmt die Zahl der schwierigen und daher schwer vermittelbaren Hunde zu. Man könne die Zunahme von Problemhunden definitiv auf das Internet schieben, sagte etwa Elena Cujic, Tierheimleiterin in Lübeck, der Deutschen Presse-Agentur. Ob es der süße Welpe ist oder Mitleid eine Rolle spielt, weil man einen Straßenhund aus dem Ausland retten will: «Mit einem Klick kriegt man einen Hund». Das Problem: Seriöse Informationen zu Vorgeschichte oder bisheriger Sozialisation gibt es nicht immer.

Viele Neuhundebesitzer vermenschlichen ihre Tiere. Grenzen setzen, Regeln aufstellen und diese auch einhalten? Oft Fehlanzeige. Schlechtes Verhalten wird den Angaben zufolge oftmals eher ignoriert, und irgendwann kommen die Besitzer damit nicht mehr klar. Auch im Kieler Tierheim gebe es sehr viele schwierige Hunde, sagte die Leiterin Elisabeth Haase der dpa. Die Hunde verblieben zum Teil sehr lange im Tierheim.

