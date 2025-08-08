«Problem erkannt»: Kiel will aus Fehlern bei Auftakt lernen

Kiel (dpa/lno) –

Absteiger Holstein Kiel will gegen den nächsten Gegner aus Ostwestfalen die Fehler aus dem verlorenen Auftakt in der 2. Fußball-Bundesliga abstellen. «Jetzt haben wir das Problem erkannt: Torchancen herauszuspielen. Auch in der Defensive müssen wir uns einen Tacken steigern in manchen Dingen», sagte Trainer Marcel Rapp vor der Partie gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

In Paderborn hatten die Kieler am vergangenen Samstag in der Nachspielzeit das Gegentor zum 1:2 kassiert. «Wir sind schon sehr enttäuscht gewesen, dass wir gegen Paderborn verloren haben», sagte Rapp vor dem ersten Heimspiel der Saison. Bis auf die Langzeitverletzten stehen dem Coach vor der Partie gegen Bielefeld alle Akteure zur Verfügung.