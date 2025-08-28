Pro Tour: Alle deutschen Frauen-Teams zum Auftakt mit Siegen

Hamburg (dpa/lno) –

Die deutschen Beach-Volleyballspielerinnen sind beim Elite-Turnier der Beach Pro Tour in Hamburg mit Siegen gestartet. Die an Nummer eins gesetzten EM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann setzten sich am Rothenbaum gegen die Japanerinnen Asami Shiba und Reika Murami mit 21:8, 22:20 durch.

Linda Bock und Louisa Lippmann siegten gegen Xolani Hodel und Kylie Kuyava-De Berg aus den USA ebenfalls sicher mit 21:12, 21:15. Sandra Ittlinger und Anna-Lena Grüne ließen beim 21:9, 21:16 den Niederländerinnen Emi van Driel und Wies Bekhuis keine Chance. Paula Schürholz und Lea Sophie Kunst gelang eine kleine Überraschung mit dem 21:17, 21:17 gegen die Italienerinnen Claudia Scampoli und Giada Bianchi.

Das Turnier im und um das Tennisstadion am Rothenbaum dauert noch bis Sonntag.