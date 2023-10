Pro-palästinensische Demonstrationen in Bremen und Hannover

Teilnehmer einer Demonstration nehmen an einer Kundgebung unter dem Motto «Solidarität mit den Opfern Palästinas» in Bremen teil. Markus Scholz/dpa

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Zu pro-palästinensischen Demonstrationen sind am Freitag in Hannover und Bremen laut Polizei insgesamt mehr als 500 Menschen zusammengekommen. In der Stadt Bremen versammelten sich bei regnerischem Wetter zeitweise bis zu 450 Männer, Frauen und Kinder zu einer Kundgebung nahe dem Hauptbahnhof. Sie zeigten ihre Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen. Viele hielten gemeinsam eine große palästinensische Flagge. Kerzen standen auf dem Boden.

Die palästinensische Gemeinde Bremen hatte zur Teilnahme aufgerufen. «Lasst uns eine starke Gemeinschaft bilden und unsere Stimme friedlich für die Rechte aller erheben», hieß es in einem Post auf der Plattform Instagram. Nach Angaben der Polizei verlief die Veranstaltung grundsätzlich friedlich, allerdings wurden vereinzelt verbotene Parolen gerufen. Die Polizei fertigte Strafanzeigen und ermittelt.

In der Innenstadt von Hannover versammelten sich nach Angaben der Polizei rund 80 Menschen zu einer pro-palästinensischen Demonstration. Viele schwenkten palästinensische Flaggen. Die Lage sei friedlich, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen hatten am 7. Oktober in Israel ein Massaker unter Zivilisten in Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet. Mehr als 1000 Menschen starben. Israels Armee greift seitdem Ziele im Gazastreifen an, dabei sind laut der von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 7000 Palästinenser ums Leben gekommen.

Die USA, die Europäische Union und Israel stufen die Hamas als terroristische oder Terror-Gruppe ein. Seit Beginn des Gaza-Krieges kommt es in Deutschland zu Demonstrationen. Mitunter bejubelten Teilnehmer die Hamas, zum Teil kam es zu Ausschreitungen.