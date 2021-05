Hamburg (dpa/lno) – Mit einem Jahr Verspätung wegen der Corona-Pandemie wird es die bundesweiten Privattheatertage vom 8. bis zum 20. Juni in Hamburg geben. Insgesamt werden zwölf nominierte Stücke aus der Saison 2019/2020 unter strengen Auflagen gezeigt, teilten die Veranstalter am Mittwoch in Hamburg mit. Vor der Pandemie hatte die Jury 137.448 Reisekilometer zurückgelegt, um die herausragenden Produktionen von Privattheatern aus dem gesamten Bundesgebiet für die Monica-Bleibtreu-Preise zu nominieren. Insgesamt 93 Privattheater hatten sich mit ihren Inszenierungen in den Kategorien (moderner) Klassiker, (zeitgenössisches) Drama sowie Komödie beworben.

Zu den ausgewählten Stücken, die in Hamburg zu sehen sein werden, gehören: In der Kategorie (moderner) Klassiker: «Eine blassblaue Frauenschrift» von Franz Werfel (Kleines Theater am Südwestkorso, Berlin), «Macbeth» von William Shakespeare (Societaetstheater, Dresden), «Darum wandle wehrlos fort durchs Leben, und fürchte nichts!» (Theater Lindenhof, Melchingen) und «Nathan der Weise» von Gotthold Ephraim Lessing (Zimmertheater Rottweil).

In der Kategorie (zeitgenössisches) Drama: «Das Fräulein Pollinger» nach Ödön von Horváth (theater tri-bühne, Stuttgart), «Ein Waldspaziergang» von Lee Blessing (Forum Theater, Stuttgart), «Emmas Glück» – von Claudia Schreiber (Theater Eurodistrict Baden Alsace, Offenburg) und «Wir kommen» nach dem Roman von Ronja Rönne (Zentraltheater, München).

In der Kategorie Komödie: «Alles was Sie wollen» von M. Delaporte und A. de La Patellière (Torturmtheater Sommerhausen), «Jahre später, gleiche Zeit» von Bernard Slade (Theater an der Angel, Magdeburg), «Extrawurst» von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob (Ohnsorg Theater, Hamburg) und «Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke» nach dem Roman von Joachim Meyerhoff (Junges Theater Göttingen).

