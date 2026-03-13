Privates Schwimmbad evakuiert – Chlorgas tritt aus

Die Feuerwehr war wegen des Austritts von Chlorgas im Einsatz. (Symbolbild) Sebastian Kahnert/dpa

Hamburg (dpa) –

In einem privaten Schwimmbad in Hamburg-Alsterdorf ist Chlorgas ausgetreten. Ein Mensch, der das Gas eingeatmet hatte, wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Einsatzkräfte holten am späten Nachmittag vorsorglich noch weitere Personen aus dem Gebäude. Dann zogen sie sich Chemikalienschutzanzüge an und es gelang ihnen, eine undichte Verschraubung an der Chlorversorgungsanlage zu schließen.

Das Gebäude wurde danach mit Hochleistungslüftern belüftet. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte wegen des Vorfalls vier Stunden lang aktiv, hieß es von der Feuerwehr.