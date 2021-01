Pries neue Behindertenbeauftragte in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) – Neue Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein wird Michaela Pries. Der Landtag wählte die 55-Jährige am Mittwoch einstimmig für eine Amtszeit von sechs Jahren. Pries war von den Koalitionsfraktionen CDU, Grüne und FDP auf Initiative der Christdemokraten vorgeschlagen worden. Sie löst Ulrich Hase (65) ab, der den Posten seit 1995 innehat. Seine Amtszeit endet am 21. April. Landtagspräsident Klaus Schlie dankte Hase unter starkem Beifall des Parlaments für dessen langjährige Tätigkeit. Dieser habe viel für die Menschen mit Behinderung erreicht.

Pries ist staatlich anerkannte Erzieherin und Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen. Sie arbeitet seit 2010 in der Stiftung Drachensee. Als Mitglied der CDU-Fraktion setzte sie sich von 2003 bis 2018 ehrenamtlich in der Kieler Ratsversammlung für die Belange von Menschen mit Behinderungen ein.

