Pries: Menschen mit Behinderung aus Sondersituation holen

Kiel (dpa/lno) – Die künftige Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung, Michaela Pries, will diesen Personenkreis stärker in die gesamte Gesellschaft einbinden. Sie wolle die selbstverständliche Teilhabe dieser Menschen an der Gesellschaft weiter vorantreiben, sagte Pries der Deutschen Presse-Agentur. Diese Teilhabe in allen Bereichen sei noch nicht annähernd ausreichend gewährleistet. Die vom Landtag einstimmig zur neuen Landesbeauftragten gewählte Pries wird ihr Amt am 22. April antreten. In Schleswig-Holstein leben nach Behördenangaben 573 000 Menschen mit einer anerkannten Behinderung. 346 000 davon gelten als schwerbehindert.

Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung