Prien und Glißmann weiter im CDU-Bundesvorstand

Stuttgart (dpa) –

Bundesbildungsministerin Karin Prien und die Landtagsabgeordnete Birte Glißmann gehören weiterhin dem CDU-Bundesvorstand an. Die frühere schleswig-holsteinische Bildungsministerin Prien erhielt bei ihrer Wiederwahl auf dem Bundesparteitag in Stuttgart als stellvertretende Bundesvorsitzende am Freitagabend 604 Stimmen. «Wir als CDU sind breit aufgestellt und scheuen uns nicht, Verantwortung in turbulenten Zeiten zu übernehmen und mit Zuversicht nach vorne zu blicken», erklärte Prien am Vormittag.

Auch Glißmann wurde als Beisitzerin wiedergewählt. Sie erhielt nach Angaben der Nord-CDU 88,07 Prozent der Stimmen. Sie wolle im Bundesvorstand auch den politischen Schleswig-Holstein-Stil einbringen, erklärte Glißmann. «Dabei werde ich thematisch insbesondere den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Stärkung unserer inneren Sicherheit in den Mittelpunkt stellen.»

Prien und Glißmann gehören dem Bundesvorstand seit 2022 an. Ministerpräsident Daniel Günther und der CDU/CSU-Gruppenvorsitzende im Europäischen Parlament Niclas Herbst sind kraft Amtes weiterhin beratende Mitglieder des CDU-Präsidiums.